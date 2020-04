Rubert Quijada: “No soy de esas personas que ayudan y se toman un selfie"

Uno de los refuerzos que ha respondido mejor que el resto en Alianza Lima, sin duda alguna, es Rubert Quijada. El zaguero venezolano se encuentra pasando la cuarentena en nuestro país y fue entrevistado por el diario Depor. Él reveló que se las ingenia para pasarla bien con su familia, además de que ayuda a sus paisanos que no la están pasando bien.

El defensa venezolano cuenta que crea diversas maneras para que su esposa y su hijo de cuatro años no se aburran. “Es todo un desafío pero, hasta el momento, está todo bien”.

PUEDES VER Nolberto Solano no seguiría en el comando técnico de la selección peruana

Rubert Quijada mencionó también que Renzo Gayoso (jefe de equipo) les envía videos con los trabajos que tienen que realizar. A pesar que vive en un departamento y tiene un espacio reducido, se las ingenia para llevarlos a cabo. “No me arriesgo a bajar al estacionamiento a trabajar porque estaría poniendo en riesgo a mi familia”, menciona.

Añadió también que Alianza Lima “se portó a la altura de la crisis”. El club blanquiazul les entrega ropa de trabajo, plan de alimentación y cuentan con un médico a disposición las 24 horas del día.

PUEDES VER José Carlos Fernández vive drama con esposa en Colombia

Tras ser consultado sobre su rendimiento con los victorianos, el zaguero contó que tuvo un buen arranque, sin embargo, es "consciente de que tuve un par de errores que nos costaron caro. Todavía no han visto todo mi potencial, tengo mucho que dar. Estoy en un club que exige y no me pongo topes.

Por último, Rubert Quijada reveló que “no soy de esas personas que ayudan y se toman un selfie”, sino que prefiere el anonimato. “Sigo un par de páginas de venezolanos aquí en Perú que suben información y solicitan ayuda. Me pongo en contacto con ellos y les llevo ayuda”, finalizó el defensor de Alianza Lima.