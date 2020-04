Adrián Zela, defensa central del Sport Boys, recibió fuertes críticas de parte de los hinchas luego de que la periodista Magaly Medina realizara un informe en su programa de espectáculos, donde detallaba que el exjugador del Deportivo Municipal había solicitado un pase de tránsito laboral a nombre de su empresa, Diamante Perú, con el permiso de cuidado de personas de la tercera edad.

Incluso, el director general del Ministerio de Interior, César Segura, comentó que el pase de Zela había sido anulado, al igual que su Documento de Identidad (DNI) para una próxima solicitud. Además, señaló que su caso había sido remitido a la procuraduría pública para la denuncia formal.

Tras está polémica situación, el propio Adrián Zela ha salido a intentar aclarar el tema y contó por qué pidió el pase de tránsito laboral. El zaguero central de 31 años reveló que su padre está internado en una clínica por un cuadro de neumonía y necesitaba estar a su cuidado.

“Algunas amistades me contaron del pase y me pasaron el link, lo leí y cuando vi que existía una opción de asistencia de personas adultas, entendí que yo me acogía a ese item. Solicité el pase e hizo uso de este. Fui a la clínica donde él está internado”. dijo Zela en entrevista con el periodista deportivo Jorge Solari.

“Mi padre tiene 63 años pero antes de eso ha tenido una serie de enfermedades, la última y la más fuerte ha sido que le diagnosticaron cáncer, por ello es que necesita cuidado. Solo somos dos hijos, mi hermano mayor y yo”, agregó. “El lunes fue llevado de emergencia. El doctor le dijo que vaya a la clínica en caso sea extremadamente necesario porque es vulnerable al coronavirus. Su cáncer es a la laringe, él ahora está en la clínica por neumonía”, concluyó.