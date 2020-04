Yoshimar Yotún confesó que le gustaría jugar en Sport Boys

Además de ser uno de los elementos más importantes en la selección peruana, el volante nacional Yoshimar Yotún es relacionado al Sporting Cristal por su pasado y su hinchaje confeso por el cuadro que le dio vitrina para despegar su carrera.

Sin embargo, no es el único club al que el jugador de Cruz Azul guarda cariño, pues el pupilo de Ricardo Gareca sorprendió al declarar su deseo de vestir los colores rosados de Sport Boys por sus raíces en el puerto.

Yoshimar Yotún ratificó su cariño por el cuadro celeste, aunque admitió que su preferencia nació en las cinco temporadas que perteneció a la institución de La Florida, eso si, tiene interés por defender al cuadro del Callao.

Yoshimar Yotún juega en Cruz Azul desde diciembre del 2018.

“Soy hincha de Sporting Cristal. Antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo para la institución fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en el equipo celeste, pero me gustaría jugar en Sport Boys por un tema de agradecimiento a mi papá”, sostuvo ‘Yoshi’ a Movistar Deportes.

En cuanto a la recuperación de la lesión que sufrió en diciembre 2019, el integrante de la selección peruana comentó que se encuentra en la última etapa la cual la realiza en casa por la cuarentena mundial que se ordenó por la propagación de la pandemia del coronavirus.

“Le pedí a mi equipo (Cruz Azul) que me ayuden con la implementación con algunas cosas para llevarlo a mi casa”, declaró Yotún.