WWE: las 10 mejores luchas en la historia de WrestleMania

WrestleMania 36 pasará a la historia este fin de semana, ya que será el primer evento PPV de la historia de la WWE que se realizará sin público. Esto debido a la pandemia por el coronavirus (COVID-19), que hasta el momento ha causado más de 52 000 muertes.

No obstante, más allá de la presencia de público, WrestleMania —en sus 35 ediciones anteriores— ha dejado luchas memorables que han servido para que algunos luchadores tomen un gran impulso en sus carreras y logren cumplir el sueño que tuvieron de niños.

Es por ello que, a días de la denominada “vitrina de los inmortales”, en La República Deportes recordamos las diez mejores luchas que se han visto en este magno evento de la WWE, que tuvo como protagonistas a The Rock, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, The Undertaker, Hulk Hogan, etc.

Top 10 de las mejores luchas de WrestleMania

10. Hulk Hogan vs. André El Gigante (WrestleMania 3)

En 1987, Hulk Hogan consiguió algo que no había conseguido ningún luchador de la WWE: quitarle el invicto al poderoso André El Gigante. Los más de 93 000 fanáticos que llenaron el Pontiac Silverdome de Michigan presenciaron cómo el Hulkster levantó el gran peso del luchador francés para después vencerlo con un «Scoop Slam» y un «Atomic Leg Drop».

9. Mick Foley vs. Edge - Hardcore Match (WrestleMania 22)

La lucha más sangrienta que se haya visto en un WrestleMania tuvo lugar en la edición 22, realizado en Chicago. Mick Foley estuvo enfrente de un Edge que era el menos favorito para ganar, ya que el experto en esta clase de combates hardcore era su rival de turno. No obstante, el canadiense aprovechó la ayuda de su novia Lita para quedarse con la victoria con una movida que quedará en la historia de la WWE.

8. The Undertaker vs. Triple H - Hell in a Cell Match (WrestleMania 28)

WrestleMania 28 tenía como lucha estelar el The Rock vs. John Cena; sin embargo, los fanáticos disfrutaron más con el combate protagonizado por The Undertaker y Triple H, en el denominado “el fin de una era”. La historia entre ambos fue muy bien trabajaba su tercer enfrentamiento en la “vitrina de los inmortales” fue en un Hell in a Cell y con Shawn Michaels como árbitro especial. Finalmente, el Enterrador que se quedó con la victoria y las tres leyendas de la WWE terminaron abrazados en la rampa.

7. Bret Hart vs. Shawn Michaels - Iron Match for the WWE Championship (WrestleMania 12)

El feudo entre Bret Hart y Shawn Michaels, por el Campeonato de la WWE, llegó a durar más de una hora, convirtiéndose en el combate más largo de la historia de WrestleMania. HBK logró por primera vez el título máximo de la WWE tras propinarle una patada biónica a The Hitman.

6. Shawn Michaels vs. Razor Ramon - Ladder Match for the Intercontinental Championship (WrestleMania 10)

Una de las luchas de WrestleMania que tiene una calificación de 5 estrellas por el portal Wrestling Observer es la que protagonizaron Shawn Michaels y Razor Ramon en 1994. Era la primera vez que se hacía un combate de escaleras y con un título colgante, en este caso el Campeonato Intercontinental, el cual no pudo conseguir el Chico Rompecorazones.

5. The Rock vs. Hulk Hogan (WrestleMania 18)

“Ícono vs. ícono”, así fue como se estipuló la lucha entre Hulk Hogan (la cara de los ’80) y The Rock (una de las principales estrellas de la Attitude Era). La spot y finisher era elogiado por un público que vibró con este enfrentamiento entre dos leyendas de la WWE. Finalmente, el Campeón del Pueblo se quedó con el triunfo y terminó dándose la mano el Hulkster.

4. Kurt Angel vs. Shawn Michaels (WrestleMania 21)

Batista y Triple H cerraron el show de WrestleMania 21, pero previo a eso hubo una lucha que encandiló al público y que fue elegido por la WWE como una de sus mejores combates de la historia: el Kurt Angel vs. Shawn Michaels. Ambos se llevaron la ovación total de la gente con cada movimiento bien ejecutado y terminaron aplaudidos al final del enfrentamiento, que tuvo como vencedor la Olímpico.

3. Bret Hart vs. Stone Cold Steve Austin - Submission Match (WrestleMania 13)

Para algunos historiadores de la lucha libre, Wrestlemania 13 —realizada en el Rosemont Horizon de Rosemont, Illinois— supuso el inicio de una de las etapas más increíbles de la WWE: la Attitude Era. El punto de partida de esta época fue el combate entre Bret Hart y Stone Cold Steve Austin, que es una de las seis luchas de toda la empresa calificada con 5 estrellas por Wrestling Observer. The Hitman salió victorioso debido a una rendición por parte de la Serpiente Cascabel.

2. The Dudley Boyz vs. Edge & Christian vs. The Hardy Boyz - TLC Match for the World Tag Team Championship (WrestleMania 17)

En WrestleMania se pudo apreciar uno de los mejores combates por equipos de la historia. Defendiendo los Campeonatos en Parejas de la WWE, los Hardy Boyz tenían que enfrentarse a The Dudley Boys y el equipo de Edge & Christian. La modalidad de combate fue TLC (mesas, sillas y escaleras). Los cinturones estaban colgados de un cable y los luchadores tenían que hacer todo lo que estuviera a su alcance para ganar. Con ese objetivo, las tres agrupaciones le regalaron al público movimientos alucinantes.

1. Stone Cold Steve Austin vs. The Rock for the WWE Championship (WrestleMania 17)

Stone Cold, como ganador de la batalla real en Royal Rumble 2001, se ganó el derecho de enfrentar al campeón de la WWE en WrestleMania 17, que en ese entonces era The Rock. Las dos caras principales de la Attitude Era protagonizaron un gran combate y que tuvo la intervención del jefe de la compañía: Vince McMahon.

PLUS. The Undertaker vs. Shawn Michaels (WrestleMania 25)

The Undertaker y Shawn Michaels se vieron las caras por primera vez en un WrestleMania. Se esperaba una gran lucha entre ambos, pero lo que ofrecieron fue algo superlativo, tanto que la WWE lo eligió como el mejor combate de toda su historia. El enfrentamiento superó todo tipo de expectativas y cada vez que ambos reaccionaban antes de la cuenta de tres, sentían el apoyo del público. Finalmente, HBK no pudo superar la tumba rompe cuellos y el Enterrador alargó su racha a 16 victorias en el magno evento.