WWE SmackDown [EN VIVO]: Sigue AQUÍ ONLINE la transmisión previo a WrestleMania 36

WWE SmackDown EN VIVO HOY viernes 3 de marzo desde las instalaciones del Performance Center de Orlando, Florida nuevamente sin público en la última edición antes de WrestleMania 36. La transmisión va ONLINE GRATIS por señal de Fox Sports 3 a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos en La República Deportes.

John Cena será el gran protagonista de la noche, ya que regresará a la marca azul para contestarle a Bray Wyatt, quien propuso la semana pasada que su combate en WrestleMania sea una lucha de Firefly Fun House. El multicampeón de la WWE seguramente aceptará el reto, pero pondrá alguna nueva estipulación ante ‘El Demonio’.

Desde hace varias semanas se pactó el enfrentamiento por el título Universal entre el vigente campeón Goldberg y Roman Reigns. Sin embargo, desde hace varios días se conoció que el ‘Perro Mayor’ no estará presente en la ‘Vritina de los Inmortales’ porque no desea ponerse en riesgo de contagiarse el COVID-19; por lo que el segmento que estaba programado para hoy ha sido descartado.

El Miz y John Morrison llevarán a cabo un nuevo episodio de Miz TV y será especial porque estarán junto a sus siguientes rivales por los campeonatos en parejas, The New Day y The Usos. Es muy probable que esto termine en una batalla campal o establezcan una nueva regla o cláusula de cara a su pelea.

Bayley se hará presente este viernes junto a Sasha Banks para seguramente habla sobre su siguiente pelea y despotricar contra sus rivales. La historia entre Otis, Dolph Ziggler y Mandy Rose quizás tenga otro capítulo esta noche y sobre todo porque este fin se verán las caras dentro del cuadrlátero.

A qué hora ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD

WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE SMACKDOWN EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE SmackDown es en el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SMACKDOWN EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.