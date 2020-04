Pese a que el mundo se encuentra en plena crisis sanitaria debido al coronavirus, los futbolistas mantienen el buen ánimo en sus hogares. El más claro ejemplo es Yoshimar Yotún, volante de la selección peruana, quien tuvo oportunidad de bromear sobre un momento en específico que pasó la bicolor con Christian Cueva.

‘Yoshi’ fue entrevistado por Movistar Deportes a través de Instagram y recordó el preciso instante en que ‘Aladino’ falló su penal ante Dinamarca en el pasado Mundial de Rusia 2018. Incluso le jugó una pícara broma.

“Mi hijo estaba planeado para nacer el 19 de junio, pero por la culpa de Cueva que falló el penal, mi esposa se alteró y nació el 17”, expresó entre risas Yoshimar Yotún en la transmisión en vivo con el periodista Michael Succar. Cabe resaltar que el volante de Cruz Azul se encuentra cumpliendo la cuarentena en México.

Tras una pequeña broma, el jugador de la Selección Nacional defendió a su compañero de las críticas que recibe hasta el día de hoy. “¿Cuándo has visto un jugador que haya pateado un penal y no haya fallado? Esto no se trata de que Cueva haya fallado, cualquiera lo pudo hacer”, sentenció.

Por último, le auguró un buen futuro a su compañero en el Pachuca: “Sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que está en un equipo que él ha escogido, se va a recuperar y volverá a su nivel. Él es muy importante en la selección, cuando está físicamente bien y mentalizado hace lo suyo”, finalizó.