Pepe Reina: “No extraño el fútbol, hay cosas más importantes”

El arquero español Pepe Reina, que defiende los colores del Aston Villa y fuera diagnosticado con coronavirus, sorprendió a millones de fanáticos del deporte rey al señalar que no extraña volver a los terrenos de juego.

“Si le digo la verdad no echo de menos el fútbol. Hay muchas cosas más importantes en juego en este momento. Está muriendo gente y no me sale el querer volver a jugar. No es una prioridad”, ha dicho Reina en una entrevista con el medio español Mundo Deportivo.

Por ahora, no hay una fecha de reinicio de la Premier League, mientras los dirigentes barajan algunas opciones para terminar la temporada, que están entre jugar sin público todas las jornadas hasta disputar todos los partidos en una misma ciudad. El portero ha señalado que lo prioritario ahora es la salud.

“Entiendo que hay intereses en juego y que se va a querer terminar de una forma o de otra pero tiene que hacerse cuando sea con garantías. He oído que han propuesto hacer una especie de Mundial en Londres para acabar la temporada en la Premier”, dijo el español.

Reina contó detalles sobre lo que sintió cuando fue detectado con coronavirus. “Me encuentro bien y espero que no aparezcan los síntomas del principio. He tenido fases de fiebre alta y sensación de cansancio, pero no era para alarmarse más de la cuenta. Agradezco los mensajes que reciba a diario de mis compañeros y de gente en redes sociales”.

Cabe recordar que Callum Hudson-Odoi del Chelsea, fue el primer jugador en dar positivo en la Premier League, seguido del técnico del Arsenal, Mikel Arteta. Mientras millones extrañan el fútbol y las grandes ligas, Pepe Reina siente que hay cosas mucho más importantes en este momento.