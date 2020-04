Fernando Morientes y el día en que casi sale del Real Madrid por culpa de Ronaldo

No cabe duda de que Fernando Morientes es uno de los delanteros más importantes de España de inicios de la década. Conocido popularmente como el ‘El Moro’, el ariete se retiró de la actividad profesional del fútbol en el año 2010.

A solo dos días que cumpla 45 años, exdelantero del Real Madrid, tuvo una trayectoria destacable en el mundo de la ‘pelotita’ pasando por equipos como el Liverpool de la Premier League y el AS Mónaco de Francia.

Además, Fernando Morientes vivió una anécdota en su vida como futbolista en el año 2002, luego de participar con la selección de España en el mundial de Corea-Japón y a pocos días de jugar la Supercopa de Europa ante el Feyenoord de Holanda.

Ronaldo en reemplazo de ‘El Moro’

Fernando Morientes, en el programa ‘El Día Después’ de Movistar+, dijo: "El día antes de la final, yo estaba en el once inicial de ese partido y venía pensando: ‘Este año me van a dejar tranquilo’. Pues nada, no me dejaron tranquilo”, dijo el delantero quien en ese entonces pertenecía a las filas del Real Madrid.

El popular ‘Moro’ comentó que un día antes del partido de la Supercopa de Europa un agente de la ‘Casa Blanca’ se acercó a decirle que tenía que abandonar el club. ¿La razón? Real Madrid concretaba la llegada del ‘fenómeno’ Ronaldo.

Fernando Morientes en el Real Madrid. Foto: Internet.

¿Qué equipo estaba interesado en sus servicios? El FC Barcelona era el club que tenía todo listo para integrarlo a sus filas. “La primera pregunta que yo hago es fundamental: ‘¿El Madrid quiere que me vaya?’. ‘Sí’. ‘¿Y me deja que me vaya al Barça?’. ‘Sí”, dijo en el programa ‘El Día Después’.

Todo indicaba que Fernando Morientes saldría del Real Madrid para dejarle su puesto a Ronaldo, pero un inconveniente terminaría por estancar su pase al cuadro azulgrana. El salario que pedía era muy alto para el Barcelona y terminó siendo rechazado.

El 'fenómeno' Ronaldo en el Real Madrid. Foto: Internet.

PUEDES VER: Ronaldo recordó los mejores momentos que vivió con Ronaldinho por su cumpleaños 40

“Evidentemente, si dejo el Madrid será para que haya alguna gracia.”, dijo el español quien agregó que de la nada el Inter de Milán se interesó por él y podía pagar el sueldo que pedía. "Inter de Milán se mete por en medio y me dice que lo que falta, lo ponen ellos”.

Al final, ni la propuesta de Italia ni de Barcelona prosperó. Fernando Morientes se terminó quedando en el Real Madrid a competir el titularato con el brasileño Ronaldo, quién llegaba como campeón mundial y goleador del certamen con ocho goles.

‘El Moro’ sabía que no contaría con muchos minutos en el campo de juego para jugar competiciones como la liga española o la Champions League, pero se quedó para intentar ganarse la confianza del DT. “La mejor noticia es que si te echan de un equipo o si te obligan a abandonar, que sea por el mejor del mundo.”, bromeó Morientes.

Palmarés de Fernando Morientes en el Real Madrid

Fernando Morientes junto con el Real Madrid ha logrado ganar en total unos 11 torneos. Entre los que más destacan son 2 Ligas Santander, tres Champions League, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y 2 copas intercontinentales.

A diferencia de Ronaldo, el español presumió que tener más Champions League ganadas que el brasileño: “Con algo se puede contentar uno.”, bromeó Fernando Morientes.