‘Loco’ Gatti rompe su silencio: “Te debe pasar esto para darte cuenta que no eres imbatible”

El exportero argentino Hugo Gatti, ingresado el 24 de marzo en Madrid por coronavirus, habló por primera vez desde que contrajo el COVID-19. A través de una conversación por WhatsApp con el programa ‘El Chiringuito de Jugones’, el ‘Loco’ dio una sentida reflexión sobre esta pandemia mundial y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver y no es fácil. Tuve tos, pero como siempre en toda mi vida. Pero fiebre y dolor no, nunca estuve en peligro, para nada", relató Gatti cuando presentó los síntomas de esta dura enfermedad.

"Pero me vino bien pasar por esto, para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Ahora te das cuenta que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue nada temible, aunque se te pasa por la cabeza, la gente que te quiere, la gente que no. El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despídete y dales un abrazo a todos’ Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible”, siguió.

Gatti responde favorablemente al tratamiento

Lucas Gatti, hijo del exportero de 75 años, contó que su padre continúa estable y ha respondido bien al tratamiento del coronavirus. El ídolo de Boca Juniors ingresó a un hospital de Madrid con un cuadro de neumonía bilateral causado por el COVID-19.

“Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas. Quienes hemos hablado con él lo hemos escuchado mucho mejor. No obstante quienes marcan la pauta son los médicos que lo atienden”, escribió el hijo del exfutbolista en su cuenta de Twitter.