Solo tres días nos separan de Wrestlemania 36, el evento máximo de la empresa líder en lucha libre en el mundo, WWE. El ‘Show de shows’ se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de abril desde el Performance Center de Orlando, Florida en una inédita edición sin público por el coronavirus.

Triple H, excampeón de la WWE y actual directivo de la compañía, se encuentra realizando entrevistas para promocionar el show. En una de ellas, el periodista Ariel Helwani, incluyó una pregunta sobre su vida privada que ‘El Juego’ no pudo evitar. ¿Qué estarías haciendo si no te hubieras casado con Stephanie McMahon (hija del dueño)?

Más allá de incomodarse, Triple H respondió con total soltura que estaría haciendo lo mismo que ahora. “Es gracioso porque mucho tiempo antes de conocer a Stephanie, ya sentía una fascinación por todo el trabajo que se hace detrás del escenario. Yo empecé a trabajar con Vince McMahon en cuestiones creativas desde la era Attitude. Cuando varios escritores renunciaron, él me preguntaba sobre algunas ideas y siempre trataba de que las conversaciones fueran sobre ángulos que no me incluían a mí. Siempre me fascinó el aspecto de producción, desde que entrenaba con ‘Killer’ Kowalski”, señaló.

"Así que me gustaría pensar que seguiría trabajando detrás de escena. Mi relación con Stephanie es lo mejor que me ha sucedido en el aspecto de mi vida personal, pero desde un punto de vista de negocios me gusta pensar que estaría haciendo lo mismo que hago ahora, por la buena relación que tenía con Vince desde antes", añadió.

Esta respuesta tuvo como réplica la aclaración del periodista quien le dijo que no quería implicar que no tendría el puesto que tiene si no se hubiera casado con Stephanie, a lo que el luchador contestó de manera irónica: “Como si nunca hubiera escuchado eso”.

Por otro lado, el gladiador se animó a contar cómo fue lidiar con su jefe en el momento en que empezó a salir con la que luego sería su esposa y madres de sus tres hijas. “Fue una experiencia única. Debería escribir un libro sobre ese asunto. Cuando nuestra relación empezó a crecer nos ocurrió cada momento incómodo que te puedas imaginar cuando vas a la casa de tu novia, solo que el suegro es el sujeto para el cual trabajaste más de 10 años. Hubo muchos momentos humorísticos”, manifestó.