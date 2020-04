Wrestlemania 36, el evento más esperado de lucha libre, se llevará a cabo este 4 y 5 de abril sin público por primera vez en la historia. La transmisión la podrás seguir por los canales de TV: Fox Action e ESPN a partir de las 18:00 horas (horario peruano) desde el Performance Center (escuela de formación profesional de la WWE).

La propagación del coronavirus en el mundo ha provocado algo que nunca antes en la historia había sucedido. Por primera vez en la historia de Wrestlemania, el megaevento será a puertas cerradas y se dividirá en dos jornadas.

Esta decisión ha sido la única forma de que el show se lleve a cabo, pero la WWE lo ha catalogado como un evento “tan grande que no entra en una sola noche”.

El show de este sábado 4 y domingo 5 no ha sido ajeno a la pandemia, por lo que habrá importantes modificaciones. Roman Reings, quien sufrió leucemia, no participará al ser parte del grupo de riesgo. Tenía previsto pelear por el Campeonato Universal contra Goldberg.

La pelea que desata la ilusión de los seguidores de la lucha libre es el ‘Boneyard Match’ AJ Styles y The Undertaker. “No queríamos decir la palabra ‘cemetery’ o graveyard (cementerio en inglés). Queríamos ser delicados con la situación actual que estamos viviendo”, detalló el fenomenal, en alusión al modo de la batalla.

Finalmente, la pelea estelar de magno evento será entre Brock Lesnar y Drew Mcintyre por el campeonato de la WWE. Un choque de poder a poder, donde ambos peleadores prometieron quedarse con el triunfo.

Fecha y lugar del Wrestlemania 36

Wrestlemania 36 se desarrollará a lo grande el próximo sábado 4 y domingo 5 de abril en el Performance Center; la base de formación de lucha libre de la WWE.

Wrestlemania 36: canales de transmisión

Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Chile:Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

Horarios del Wrestlemania 36 por país (4 y 5 de abril)

México: 5:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (lunes 6)

Cartelera completa del Wrestlemania 36

Brock Lesnar vs Drew McIntytre: Campeonato Universal.

Goldberg vs Rival por determinar: Campeonato de la WWE.

Becky Lynch vs Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

Bayley vs Sasha Banks vs Lacey Evans vs Naomi vs Tamina: Campeonato femenino de SmackDown.

Rhea Ripley vs Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

Sami Zayn vs Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

The Miz vs John Morrison vs The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs The Usos (Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs Ángel Garza y Austin Theory: Campeonato por parejas de Raw.

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs Alexa Bliss y Nikki Cross: Campeonato femenino por parejas.

Undertaker vs AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

Edge vs Randy Orton: combate con la estipulación ‘Último Hombre en pie’.

John Cena vs Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly Fun House’.

Seth Rollins vs Kevin Owens.

Aleister Black vs Bobby Lashley.

Elias vs Baron ‘King’ Corbin.

Otis vs Dolph Ziggler.

Cómo seguir online por Internet el Wrestlemania 36

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network. Además, el canal Fox Action Premium transmitirá el evento para toda Latinoamérica.