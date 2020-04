Wrestlemania 36: canales, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el megaevento de la WWE

EN VIVO EN DIRECTO WWE Wrestlemania 36 | Este sábado 4 y domingo 5 de abril el Performance Center será el epicentro del evento más importante de la lucha libre. El público no podrá decir presente para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos, así que por primera vez el evento será transmitido vía Fox Action y ESPN.

Si no quieres perderte ningún detalle de la Wrestlemania 36, deberás visitar la web de La República, donde te presentaremos los detalles de cada pelea, las victorias y derrotas, además de un resumen de cada lucha.

Por miedo a contagiarse al coronavirus, algunos luchadores optaron por no participar en Wrestlemania 36, por ello algunas fechas han sido cambiadas. Roman Reigns, por ejemplo, se recuperó de la leucemia, pero no luchará contra Goldberg por el título universal. Mientras tanto, no se sabe quién reemplazará al familiar de ‘The Rock’, pero algunos fans teorizan que podría ser Jeff Hardy.

Otro personaje que brillará por su ausencia es The Miz, quien presentó fiebre el día en que se grabaron las peleas y no concretó su lucha. Por ello, WWE canceló su pelea.

Pero quien sí dirá presente en el Wrestlemania 36 es The Undertaker, quien se medirá contra AJ Styles.

¿Cuándo y dónde será el Wrestlemania 36?

Wrestlemania 36 se dará a todo lo grande el próximo sábado 4 y domingo 5 de abril en el Performance Center, la meca del magno evento de la lucha libre de la WWE.

¿Dónde ver Wrestlemania 36 EN VIVO en Perú?

En Perú, Wrestlemania 36 se podrá ver en los canales Fox Action, FOX Sports y WWE Network. Además, la web de La República te ofrecerá una transmisión EN VIVO del megaevento de lucha libre, en el que podrás conocer los resultados de las peleas y quién será el campeón del título universal.

¿Qué canales transmiten Wrestlemania 36 EN VIVO?

Wrestlemania 36 en Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Chile: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en México: FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 en Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

¿A qué hora se transmite Wrestlemania 36 por país?

Wrestlemania 36 en México: 5:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Perú: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Ecuador: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Colombia: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Bolivia: 7:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Venezuela: 7:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Argentina: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Chile: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Paraguay: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Uruguay: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 en Brasil: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 en España: 1:00 a. m. del lunes 27

Sigue en vivo Wrestlemania 36 por Internet

Cartelera de la WWE

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson). Kevin Owens vs. Seth Rollins.

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton. Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans Elias vs. King Corbin

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day - Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)