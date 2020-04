Es difícil imaginar a Edson Arandes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, con otra camiseta que no sea la del Santos. Ello, sobre todo, debido a que el Peixe fue uno de los dos clubes en los que pasó su carrera (el otro fue el New York Cosmos, de la liga estadounidense).

Considerado de forma unánime como máximo ídolo del cuadro paulista, el exdelantero, sin embargo, confesó ser hincha de otro equipo. Ello fue revelado este último martes en una entrevista que brindó para el canal de YouTube Pilhado, donde contó que siendo niño ya tenía definido su hinchaje.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar y me hice de Vasco”, confesó ante la sorpresa del entrevistador.

Dado el asombro del interlocutor, el tres veces campeón del mundo con Brasil lo reconfirmó de manera enfática: “No fui, soy vascaíno. Por si no se acuerdan soy de Vasco”. ‘O Rei’ fue más allá e incluso recordó que en 1957 jugó tres partidos amistosos con la camiseta del Almirante, lo que le permitió llegar a la selección ‘verdeamarhela’.

PUEDES VER: Jugadores de la Liga 1 responden polémico mensaje de Tatiana Astengo en Twitter

Así fue el milésimo gol de Pelé

Otro dato curioso que vincula a Pelé con el Vasco es que fue a este club al que le anotó su gol número 1000 como profesional. En 1969, jugando para el Santos, el mítico exjugador alcanzó la increíble marca.

A sus 79 años, Pelé se encuentra cumpliendo una estricta cuarentena para evitar infectarse de coronavirus. El exfutbolista no ha podido abandonar su casa ni siquiera para asistir al funeral de su hermano Zoca, quien falleció hace unos días de cáncer de próstata.