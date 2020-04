La campeona de peso mosca femenino de UFC, Valentina Shevchenko, no defenderá su cinturón en UFC 251. Su combate contra Joanne Calderwood, programado para el 6 de junio en Perth, Australia, está pausa debido a una lesión no revelada de la monarca. UFC aún no ha hecho un anuncio oficial pero se espera que la pelea sea reprogramada, aunque no se ha establecido una fecha para volver a reservar.

Calderwood comentó al respecto en una entrevista con MMA Fighting. “Recibimos la noticia la semana pasada”, dijo Calderwood sobre la pelea. “No por todo esto (coronavirus), sino por algo de su parte. No estoy segura si puedo decir eso, pero sabemos con certeza que no será el 6 de junio. No sé, no estoy segura de qué sucedió", aseguró.

PUEDES VER UFC: Valentina Shevchenko defiende a Jon Jones tras ser arrestado

Posteriormente, Calderwood dijo durante una sesión de Instagram Live que esperaba que la pelea se volviera a programar para julio o agosto.

Shevchenko (19-3) ha defendido su título tres veces consecutivas desde que ganó el cinturón al vencer a la excampeona de peso paja Joanna Jedrzejczyk en diciembre de 2018, en UFC 231.

‘La Bala’ peleó por última vez en febrero, derrotando a Katlyn Chookagian en UFC 247. La campeona permanece invicta en las 125 libras, con sus dos únicas derrotas en UFC en peso gallo ante la actual campeona de esa división: Amanda Nunes.

PUEDES VER UFC: un deporte en rebeldía

Mientras tanto, Calderwood (14-4) ha sumado un récord de 3-1 desde que bajó a la categoría de las 125 libras. ‘Jojo’ derrotó recientemente a Andrea Lee por decisión dividida en septiembre pasado en UFC 242.