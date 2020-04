La UEFA suspendió hasta nuevo aviso los octavos de final de la Champions League, la Europa League y los playoffs clasificatorios de la Euro 2020, mientras la pandemia por el coronavirus sigue causando estragos en el mundo.

Después de una reunión llevada a cabo hace dos semanas, la UEFA y sus 55 federaciones todavía esperaban completar todos los torneos antes del 30 de junio, cuando expiran los contratos de los jugadores. Sin embargo, este miércoles 1 de abril se hizo el anuncio de los aplazamientos indefinidos.

En el caso de los playoffs clasificatorios a la Euro 2020 y los amistosos internacionales planeados para junio, estos se han pospuesto, liberando espacio adicional para que el fútbol local europeo se reanude si es posible, probablemente a puertas cerradas.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió el pasado fin de semana que esta temporada podría “perderse” si la acción competitiva no se reanuda a fines de junio. La crisis del coronavirus ha llevado a todas las naciones de Europa, excepto Bielorrusia, a pausar sus ligas de fútbol.

La Champions League y la Europa League están suspendidas en la ronda de octavos de final con el Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, RB Leipzig y Atalanta, los cuatro equipos que se han clasificado para los cuartos de final.

Aún no se han jugado cuatro encuentros de octavos de final: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Munich vs. Chelsea.