Tité: “Sólo Cristiano y Messi estaban por encima del Neymar del Barcelona

El técnico de la Selección de Brasil, Tité, le concedió una entrevista a France Football donde resaltó la técnica y el fútbol de Neymar. Incluso, se animó a decir que, el hoy jugador del PSG, mostró su mejor versión en el Barcelona y lo colocó en el podio junto a los mejores futbolistas del mundo.

“El mejor momento de Neymar fue en Barcelona, cuando partía desde la izquierda para luego terminar en el centro. Y ello coincidió con su mejor período en la selección. Partiendo desde el costado, usaba su lectura del juego, su agilidad de reflexión y ejecución y su capacidad de improvisación mientras le ponía a todo velocidad”, destacó un el estratega que le colocó, en aquel periodo de “plenitud física y mental”, sólo por detrás de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

“Sólo ellos estaban por encima de Neymar. No digo que sea el mejor jugador brasileño que he visto, pero este nivel de juego excepcional nunca lo vi en Hazard, Griezmann o Pogba. No he visto a ninguno de ellos llegar a ese nivel, pero estoy hablando del Neymar que estaba en plenitud”.

Tité elogió a Neymar, pero resaltó que el ‘scratch’ demostró que no depende de él en la Copa América Brasil 2019. Como se recuerda, el jugador se lesionó el tobillo previo al torneo, pero pese a ello Brasil se llevó la Copa tras vencer a Perú en la final.

“Neymar es esencial, pero no irremplazable. Ganar la Copa América en casa fue un gran desafío. Especialmente para los jugadores que habían experimentado la afrenta de 2014 de cerca: Dani Alves, Fernandinho, Thiago Silva. Este título fue aún más importante ya que habíamos perdido a Neymar por lesión solo unos días antes del inicio del torneo. La presión y la expectativa de los aficionados era considerable. Por lo tanto, ganar era la única opción disponible para nosotros”, afirmó el seleccionador brasileño.

Y concluyó: “Cuando tienes que enfrentar a Argentina con Messi, Uruguay con Cavani y Suárez, o Colombia con James, su ausencia necesariamente crea más inestabilidad emocional. Neymar te tranquiliza, porque aporta imprevisibilidad a tu juego. Porque te ofrecerá una solución individual o colectiva que los demás no tienen. Así que ganar sin él y resistir esa presión hizo que el grupo se diera cuenta de su valor”.