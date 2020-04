Una de las facetas menos conocidas de Cristiano Ronaldo es la que muestra cuando falla un penal. Desde luego que esta situación no es fácil de ver, puesto que el delantero de la Juventus es uno de los más certeros ejecutores de la pena máxima a nivel mundial. Sin embargo, como cualquier otro jugador, es susceptible a errar este tipo de jugadas, lo cual produce en él bastante fastidio, según se puede deducir de lo dicho por el exportero italiano Stefano Sorrentino.

El ya retirado guardameta es, hasta la fecha, el único que le ha podido atajar un disparo desde los doce pasos al portugués desde su llegada a Italia. Ocurrió el 21 de enero del 2019, cuando la ‘Vecchia’ goleó 3-0 al Chievo Verona. 'CR7′ no se hizo presente en el marcador aquella vez, pues Sorrentino se lo negó al desviar su remate.

PUEDES VER: Zlatan Ibrahimovic dejaría el AC Milan tras final de temporada

Ello habría producido un cambio en la actitud del portugués. “Habíamos acordado intercambiar las camisetas pero le tapé el penal, algo que nunca le había ocurrido en Italia. En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara y no me dio la camiseta”, declaró el exarquero para Sky Sports.

No obstante, el ex número 54 del Chievo no se fue con la manos vacías del Juventus Stadium tras ese partido, pues consiguió un fabuloso ‘premio consuelo’. “Al final me llevé la camiseta de Paulo Dybala. Me ha ido bien de todas maneras”, expresó.

PUEDES VER: Liga de Holanda seguirá suspendida hasta junio por el coronavirus

Situación de Cristiano Ronaldo en Juventus

Respecto a Cristiano Ronaldo, desde Italia llegaron noticias acerca de cuál sería su futuro en la Juventus. De acuerdo al periódico Il Messaggero, el equipo bianconero analiza tres opciones para el luso: venderlo, hacer que cumpla su contrato o renovarle por un año más, pero con recorte de sueldo.

Ni el club ni el jugador se han pronunciado sobre estos rumores, que se acentúan en medio de un contexto incierto para el fútbol europeo ante los estragos que viene causando el coronavirus en el continente.