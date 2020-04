En una entrevista con el medio digital de la Federación Argentina de Fútbol (AFA), Paulo Dybala decidió dar un alto a los entrenamientos que le ordena la Juventus para hablar sobre estado de salud —tras dar positivo al coronavirus— y contar una anécdota que tuvo con Cristiano Ronaldo.

La Joya y su novia Oriana Sabatini se encuentran en aislados en casa tras contraer la enfermedad hace dos semanas. En ese sentido, el ’10′ de la Juventus dio detalles de los síntomas que tuvo y cómo va su recuperación.

“Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche, cuando dormía, sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. de intentar mantener la calma y de hablar con los médicos de la Juventus”, mencionó Dybala en AFA Play.

Cristiano Ronaldo es un poco odiado en Argentina

Por otra parte, el atacante argentino de 26 años se refirió a Cristiano Ronaldo, con quien comparte camerino en la Juventus desde el año 2018.

“A nivel personal, me sorprendió para bien porque no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él. Incluso en la Champions anterior quedamos afuera contra Real Madrid y habían muchos cruces. Pero después nos encontramos con otra cosa, es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y afuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar, para escuchar, eso me sorprendió, siendo una figura importante no siempre son así. Lo ves como un tipo agrandado, canchero”, empezó diciendo sobre el astro portugués.

“Una vez me senté a hablar con él, estábamos viajando. Le dije ‘mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos, por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, la verdad que a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa’. Él se reía porque decía ‘yo sé que es así, pero sé como soy, estoy acostumbrado a que me critiquen por eso’”, agregó.

Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala juegan juntos en la Juventus desde el 2018. | Foto: AFP

Finalmente, Paulo Dybala explicó porqué no se compenetraba bien con Cristiano Ronaldo en la temporada anterior y sí en la actual.

“Puede que en la cancha no hayamos tenido la intensidad, pero ahora estábamos encontrando mucho feeling, sus movimientos, sus características adentro de la cancha. El primer año no lo encontré, con mi cambio de posición, de estar tan libre por toda la cancha, no logré complementarme con él, estar cerca de él, algo que sí pude trabajar muy bien este año con (Maurizio) Sarri”, culminó Dybala.