El judoka peruano Frank Alvarado es deportista calificado que le ha dado al Perú medallas en los Juegos Bolivarianos, ODESUR y campeonatos internacionales en la categoría de +100 kg. Participó en los Panamericanos Lima 2019, una misión donde lo dejó todo, luego del estado de emergencia buscará sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se postergó para el año siguiente.

Hoy, se encuentra patrullando las calles cumpliendo su labor como capitán del Ejército peruano. Con el uniforme militar encima, y debajo con el espíritu que implica el arte marcial, busca crear conciencia en los peruanos para evitar que la situación se salga de control.

¿Desde qué edad practicas judo y cómo inició tu vida militar?

Tengo los 34 años, a los 11 me inicié en el judo por un tema de defensa personal, sin saber que el deporte me iba a dar tantas oportunidades para poder salir adelante. Por ejemplo, para poder ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Dentro de la escuela pude obtener resultados importantes, fui campeón de las Fuerzas Armadas. Gracias a ese logro pude competir en torneos nacionales e internacionales obteniendo varios resultados importantes para el Ejército y el Perú. A partir de ahí que vengo cumpliendo mi rol de deportista de alto rendimiento y oficial del Ejército.

PUEDES VER Nataly Correa, la deportista peruana que enfrenta al coronavirus en las calles

Antes del estado de emergencia. ¿Cómo te dividías para ambas profesiones?

El Ejército siempre me dio facilidades porque iba a representar al Perú. Como en los horarios, mis entrenamientos comenzaban a las 6 de la mañana hasta las 9 aproximadamente, luego llegaba a mi cuartel 9:30. Realizaba mis actividades como cualquier oficial y salía a las 5. Una hora después empezaba otro turno de entrenamiento hasta las 8:00 p. m.

¿Cómo te sentiste luego de que el Gobierno recurriera a las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia?

Contento porque por bastante tiempo estuvimos alejado de la población, salvo en los casos de las patrullas en las zonas de emergencia como en el VRAEM. Para nosotros es una oportunidad para hacer las cosas bien.

PUEDES VER Diego Penny denuncia a su AFP por la desaparición de 45 mil soles

¿Cómo vives esta faceta y en qué consiste tu labor de patrullaje?

Yo trabajo en el regimiento Escolta del Presidente que queda en El Agustino, nuestro sector de responsabilidad vendría ser dentro de ese distrito. Acá tenemos 8 entradas fronterizas con distritos y nuestra misión es evitar que el personal ingrese, hacernos sentir como Fuerzas Armadas. Soy jefe de la patrulla N° 1 y tengo a cargo 48 hombres.

En tu trabajo de patrulla ¿Cómo percibes el comportamiento de los ciudadanos?

Las personas se muestran un poco reacias, pero cumplían con las indicaciones. Después de que se alargó la cuarentena, se volvieron un poco indiferente, por eso las Fuerzas Armadas han tomado medidas más drásticas y han duplicado el refuerzo de militares en las calles porque las personas no están acatando la orden.

¿Hay similitud entre ser militar y deportista?

Definitivamente hay muchas personas que quieren vestir el uniforme, creen que solo es un uniforme, como también todos quieren ser deportistas, quieren tener resultados, ganar medallas, obtener triunfos, pero no todos están dispuestos a portar este uniforme o el traje de deportista de alto rendimiento. Esto requiere de mucho sacrificio. Se siente agradable representar al Perú, pero la importancia es que la patria está en tus manos, depende de la decisión que tú tomes, tanto como oficial como y deportista.

Para ser deportista de alto rendimiento necesitas bastante enfoque, perseverancia, hay momentos difíciles, complicados, donde uno se siente cansado, ahí es cuando uno se tiene que forjar y eso lo aprendimos en la escuela militar; después de un sacrificio viene otro sacrificio, y esa es la premisa con la cual nos formaron.

PUEDES VER Tokio 2020: nuevas fechas y calendario actualizado

Te forman para cuando nos pase en la vida real no te desmorones, como la mayoría de personas entran en pánico ante una exigencia como esta.

¿Tu entorno más cercano como ha tomado tu nueva misión?

Converso con mis amigos y les cuento que no contamos con los materiales necesarios para una situación como la que estamos viviendo ahora. Si la gente no toma consciencia van a terminar muriendo en las calles, no se van a abastecer, es complicado lo que estamos pasando.

La gente sale a comprar de a dos, de a tres, no se pone la mascarilla correctamente, no están acatando las medidas publicadas por el Estado.

PUEDES VER Sospechas de corrupción en Tokio 2020: acusan de soborno a un miembro del Comité Organizador

En lo deportivo, luego que termine el estado de emergencia, ¿Se vienen competencias?

Tenemos el Open Lima 2020, campeonato panamericano que ha sido postergado hasta la primera semana de julio, después, a fines de ese mes otro Open en Chile. Estos torneos dan puntaje para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Eres un ciudadano que lucha por su patria a dos bandos

Lamentablemente le dan protagonismo al fútbol, hay muchos peruanos deportistas que lo dan todo y no son televisados, incluso vienen del extranjero con medallas dejando el Perú en alto y las personas no los conocen. Tengo amigos que combatieron que traen mes a mes medallas para el Perú y la gente no lo sabe.