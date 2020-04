Carlos Tevez rompió el silencio que había adoptado durante la cuarentena por el coronavirus y, tras publicar un mensaje en sus redes sociales sumándose a la campaña #QuedateEnCasa, señaló que está dispuesto a ayudar a las personas más afectadas por esta pandemia.

El jugador y capitán de Boca Juniors, quien tuvo que cancelar los quince años de su hija por el COVID-19, hizo hincapié en que en la actualidad cualquier futbolista vive en medio de comodidades y lujos pese a la crisis económica que se vive en el mundo; por lo que no les haría ningún daño prescindir de su sueldo por un tiempo.

Entrevista a Carlos Tevez

“El futbolista puede vivir seis meses, un año sin cobrar. No está en desesperación que vive con pibes (muchachos) día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 a. m. y vuelve a las 7 p. m. para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso, sí en otras cosas. Tenemos que estar y ayudar".

"Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio”, señaló Tevez.

Coronavirus: los equipos de fútbol pueden aportar

‘Carlitos’ también habló sobre el papel que deben tener los equipos de fútbol en la lucha contra el coronavirus. “Los clubes tienen que meterse. En vez de ir a entrenar a la mañana, que te exijan, que hagas cosas por la gente. Por ejemplo, ir a los comedores de La Boca. Encantado iría. Mi contrato se termina en junio y hasta julio o agosto, por como viene la cosa, el fútbol no va a arrancar”, acotó.

Carlos Tevez pide tomar conciencia

El ‘Apache’ no dudó en ponerse en el lugar de las miles de personas que cuentan con un familiar positivo por COVID-19 y de aquellos que han perdido un ser querido debido a esta pandemia.

“Tenemos que ser agradecidos que estamos bien y sanos, comunicar. Y ponernos en el lugar del otro. Al que tiene el virus no le pueden dar un abrazo. Tiene fiebre, tiembla, la está pasando mal y tiene a su hijo o padre y no lo puede tocar. Es un virus de m*erda”, añadió Tevez.

Y agregó: “Me pongo a disposición del Gobierno y el club para ayudar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un video. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa".