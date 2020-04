Joazinho Arroé por el coronavirus: “Si vuelve el fútbol, seguro será con los estadios vacíos”

Joazinho Arroé continúa entrenando en casa bajo el estricto plan del preparador físico de Alianza Lima. El volante blanquiazul, que confía en llegar en forma al reinicio de la Liga 1 Movistar, aseguró que no le parece mala idea que el torneo vuelva a puertas cerradas tras el brote del coronavirus en el Perú.

“El fútbol es una profesión tan linda que es complicado pasar uno o dos meses sin jugar. Si vuelve el fútbol, seguramente será a estadio vacío. No me parece mala idea”, indicó Arroé en una entrevista con Gol Perú.

El jugador íntimo también habló sobre la llegada de Mario Salas a La Victoria, y dio a conocer que trabaja todos los días pensando en ser tomado en cuenta por el chileno en su once titular. Además, Arroé se pronunció sobre la salida de Pablo Bengoechea y confirmó que el estratega uruguayo no pudo convencer a los jugadores. “Este año no pudo convencer a los jugadores, pero no fue culpa de él. Sucedieron cosas y no nos entraba su mensaje”, agregó.

La deuda de Joazinho Arroé

Llegar a la selección peruana es un objetivo para el volante creativo blanquiazul, pero es consciente de que no es nada fácil ser tomado en cuenta por el comando técnico liderado por Ricardo Gareca.

“Hoy uno tiene que hacer mucho mérito para llegar a la Selección. Para ganarse un puesto, estando en el torneo peruano, tienes que hacer lo que hizo Kevin Quevedo o Christofer Gonzales. Hacer partidos de 8, 9, 10 puntos y tener regularidad. Ese es mi objetivo si quiero llegar”, finalizó