Lo que era un secreto a voces fue confirmado por el mismo luchador: Roman Reigns no estará en Wrestlemania, por lo que su lucha contra Goldberg por el campeonato de WWE se cancela.

Las informaciones eran diversas, ya que el ‘Show de shows’ fue grabado hace unos días pero se emitirá el sábado 4 y domingo 5 de abril. No obstante, fue el propio luchador quien dio luces sobre la situación. ‘The Big Dog’ no explicó al detalle los motivos de su ausencia, pero sí fue duro con la gente que lo ha criticado por su decisión.

“Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania 36. Y es gracioso porque durante años la gente decía que no me presentara o que no me querían allí. Pero en el momento en que hago una elección para mí y mi familia, me dicen soy un cobarde”, señaló.

“Muchos piensan que es por mi salud, pero no saben lo que está pasando en mi vida. No sabes si tengo niños recién nacidos. No sabes si tengo familia en mi hogar, no sabes que también están personas mayores”, agregó.

Además, el excampeón de la WWE expresó su sentir al no poder luchar en ‘La Vitrina de los Inmortales’. “Este es uno de los peores momentos de mi carrera, pero creo que he dado el paso correcto. Yo también me odio a veces, pero son decisiones buenas para el futuro" , afirmó.

Finalmente, Roman Reigns se disculpó con el Universo de la WWE. “Para todos mis fanáticos, lamento no haber podido competir este año y entretenerlos. Fui a Orlando dispuesto a luchar pero a veces hay cosas que son más importantes que el wrestling y tuve que tomar una decisión para mí y mi familia”, sentenció.