En el tiempo que Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana, ha pasado bajo el puente varias situaciones en que los seleccionados fueron blanco de las críticas y eso lo sabe bien Christian Cueva. El DT argentino supo manejar cada momento en la interna y con la prensa en general. Los años en el fútbol le han valido para cargar esa mochila llena de experiencia al momento de manejar grupos. Hoy, en la interna de la ‘Bicolor’ no es un jugador el que está en medio de los cuestionamientos, sino su asistente técnico, Nolberto Solano.

Años atrás, con exactitud, en el 2009, la revista El Gráfico le hizo una extensa entrevista al estratega argentino en la cual reveló su método de trabajo. Recordemos que por esos tiempos el ‘Tigre’ era técnico de Vélez Sarsfield, luego de salir de Universitario de Deportes.

La prestigiosa revista deportiva le hizo un cuestionario de 100 preguntas de las cuales, al menos dos cobran hoy relevancia tras los últimos acontecimientos por la detención de Solano al no respetar el estado de emergencia. A continuación te compartimos algunos ítems de esa amplia conversación.

El máximo orgullo de su carrera

“Que en un ambiente tan competitivo como el del fútbol, supe resolver los problemas puertas adentro y no entré en conflictos con nadie. No es fácil, eh. Eso me pone orgulloso”.

PUEDES VER Reynoso sería el principal candidato de la FPF para reemplazar a Solano

¿El DT tiene que saber más de fútbol o de grupos?

“Están ligados ambos conceptos: si sos un gran conductor pero tenés poco trabajo de campo, en definitiva te desmerece; si sabés mucho de fútbol pero chocás y no arreglás los problemas del plantel, no vas a ningún lado”.

Si tengo que elegir entre una cosa y otra, me parece más importante el rol como conductor, porque si el DT está bien con el plantel, las falencias que pueda tener, el grupo mismo se encarga de enderezarlas, forman como una comunión entre técnico y plantel y tiran y se respaldan. Si no hay una buena conducción, empiezan las divisiones y se complica todo", dijo Gareca.

Cuidado con los ‘serruchos’

“La verdad, no me vas a creer, nunca me detuve a pensar si alguien me está serruchando el piso o no. No me interesó nunca nada, siempre intenté tener buena relación con la gente de las Inferiores y nunca le negué información a nadie pensando en que por ahí me estaban serruchando el piso. Ya bastante presión tengo en mi trabajo para yo autopresionarme por si alguien quiere ocupar mi lugar o si habla mierda de mí”. Fueron las declaraciones en ese entonces del ‘Tigre’.

Nolberto Solano: su situación con la FPF

El comando técnico de la Blanquirroja liderado por Ricardo Gareca, la Dirección Deportiva al mando de Juan Carlos Oblitas y las cabezas de la FPF se reunieron virtualmente luego del acontecimiento donde Solano fue protagonista. En dicha videoconferencia el asistente técnico dio su descargo sobre lo sucedido. Se supo que no hubo consenso para tomar una decisión definitiva. Eso sí, se le llamo la atención a ‘Ñol’ y se le dejó en claro que su comportamiento daña la imagen de la selección.

PUEDES VER Lionel Messi confirmó reducción del 70 % del sueldo de equipo de Barcelona

Luego del estado de emergencia, habrá una reunión en Videna para definir el futuro de Solano, quien ya había perdido el crédito por la discreta participación de la Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Preolímpico de Colombia.