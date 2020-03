Juventus es uno de los equipos más tocados por el coronavirus. Matuidi, Rugani y Dybala han sufrido el COVID-19; sin embargo, este último ha salido a hablar sobre lo que ha vivido con esta pandemia.

“Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos, de intentar mantener la calma y de hablar con los médicos de la Juventus”, contó Dybala para AFA Play.

PUEDES VER Diego Penny denuncia a su AFP por la desaparición de 45 mil soles

“Al principio trataba de no pensar que podía ser eso (Coronavirus). Después salió lo de un compañero, lo de otro y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club”, relató Dybala sobre sus compañeros en la Juventus.

“Fue convivir con eso (Coronavirus), teníamos dolor de cabeza, pero era aconsejable no tomar nada. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor”, informó el 10 de la Juventus.

PUEDES VER Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro integran el once histórico de sudamericanos de la Bundesliga

“Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo. Ahora estamos bien mucho mejor, estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes", explicó Paulo Dybala.

"Me cansaba rápido. Quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo”, concluyó el futbolista de la Juventus.