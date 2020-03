¿Cuál fue la reacción de Messi cuando le propusieron la reducción del 70% de su sueldo?

Lionel Messi, capitán del Barcelona, anunció el lunes que los futbolistas de la plantilla aceptaron la propuesta de rebaja de sueldos del 70% propuesta por el club, a causa de la crisis financiera originada por el coronavirus. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el delantero argentino acordó que también realizarán aportaciones “para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo” mientras dure esta situación.

Tras el comunicado del crack argentino por la expansión del COVID-19, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, reveló la reacción de 'Lío’ tras la reducción salarial por la crisis sanitaria. “Messi me dijo desde el primer día que esta rebaja había que hacerla”, indicó Bartomeu en sendas entrevistas concedidas a Sport y El Mundo Deportivo.

El titular del cuadro culé recalcó que la idea de la rebaja de salarios partió del vestuario. “Esta propuesta llegó de los capitanes. Es un gesto que demuestra su compromiso con el club”, señaló.

“Desde el principio quisimos que fuera algo acordado y no impuesto, aunque lo podía hacer por ley. Pero queríamos llegar a un acuerdo porque es lo mejor para el Barcelona. Se ha conseguido como yo quería y no de forma impuesta. Hemos preferido hablarlo y que no fuera nada impuesto. Ha habido predisposición desde el minuto uno”, indicó.

¿En qué consiste la reducción del sueldo?

El presidente del Barcelona explicó que la rebaja al mes será de 14 millones de salario neto del plantel dirigido por Quique Setién y 2 millones del resto de equipo. “Seríamos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja. La situación económica es difícil y había que hacer todas las medidas necesarias para proteger al club”, concluyó.