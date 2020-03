Griezmann sobre el coronavirus: “Extraño el fútbol, pero no se puede hacer nada”

Antoine Griezmann, delantero del FC Barcelona, hizo una transmisión en vivo en Instagram jugando videojuegos, donde respondió diversas preguntas de sus fanáticos. El francés reveló que extraña mucho el fútbol, ya que actualmente gran parte del mundo se encuentra en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

“El confinamiento va bien. Extraño el fútbol, pero no se puede hacer nada”, comentó Griezmann. El jugador francés llegó al FC Barcelona en esta temporada, procedente del Atlético Madrid.

“Va bien, no podemos hacer nada más. Extraño enormemente el fútbol. No tengo ni idea de cuándo va a retomarse la competición. No sé ni cuándo voy a volver a los entrenamientos”, añadió.

Antoine Griezmann también se refirió al aplazamiento de la Eurocopa-2020 al 2021, debido a la pandemia. “Estoy decepcionado, pero es mejor así, teníamos muchos lesionados esta temporada”, comentó el campeón del mundo.

Los internautas preguntaron al jugador por su mejor partido: “El Arsenal-Atlético (semifinal de Europa League 2017-2018), estoy muy orgulloso de mi paso por el Atlético”, explicó el delantero del FC Barcelona.

El intercambio con los aficionados se produjo en medio de partidas de videojuegos. "Tenemos mucho tiempo de jugar y será así al menos 30 días más. No juego al FIFA, porque Mbappé probablemente me ganaría, soy muy bueno al Football Manager”, afirmó Griezmann.