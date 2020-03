Diego Penny, exarquero de la selección peruana y de diversos clubes como Sporting Cristal, Juan Aurich, entre otros, compartió a través de su cuenta de Twitter que su fondo de pensiones sufrió una dura baja por el coronavirus.

“Señores de @AFPHabitatPeru, ¿se puede saber cómo en menos de un mes desaparecieron 45 000 soles de mi fondo de pensiones, siendo el fondo más conservador?”, reclamó Diego Penny desde su cuenta de Twitter.

Diego Penny es actual portero de la USMP.

El tuit de Diego Penny ya alcanzó más de 215 retuits y más de 700 likes. Los hinchas del portero de la USMP también despotricaron contra la AFP Habitat, pues han sufrido lo mismo.

“Lo de la AFP no sirve”, “Sobrino, son unos miserables. De mi cuenta desaparecieron S/53,000 y me bloquearon ya no puedo saber cuanto tengo”, “De esta crisis tampoco quieren aprender. Bloquea las cuentas para que no puedas ver tus perdidas y lo peor se ponen de acuerdo todas como banda”, “Asu y yo que pensaba que con los 20 mil que voy perdiendo en menos de un mes era bastante. Una gran estafa las AFP”, fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Diego Penny.

No obstante, algunas personas se tomaron el tiempo de explicarle a Diego Penny lo que estaba sucediendo con su fondo.

“Es porque la cuenta de la AFP depende del movimiento de la bolsa de valores ,y como es de conocimiento público la bolsa ha bajado en un gran porcentaje”, “El problema es que prefieren la AFP a una ONP aún sabiendo que los fondos privados invierten su dinero con riesgo”