Presidente de Boca Juniors aclaró detalles sobre posible llegada de Edinson Cavani

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, habló sobre la posible llegada del delantero uruguayo del PSG Edinson Cavani al club ‘xeneize’ en el próximo mercado de pases.

Sin embargo, la realidad económica del elenco boquense impediría que el talentoso ariete ‘charrúa’ pueda llegar a un acuerdo.

Jorge Ameal, mandamás de Boca, explicó al detalle esta situación en una entrevista concedida al programa Pintado de Azul y Oro, que el diario Olé compartió.

“La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani”, aseguró en primera instancia el directivo ‘xeneize', quien se mostró feliz por el deseo expreso de Cavani Gómez por colocarse la camiseta boquense.

“A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club”, agregó Jorge Ameal.

“Antes de Cavani, hablábamos de Paolo Guerrero. Y decíamos que ‘Carlitos’ no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador”, acotó el presidente.

De este forma, Ameal puso calma al asunto después de las palabras de Jorge Bermúdez. El exjugador ‘xeneize’ ilusionó a los hinchas con noticias relacionadas a la eventual llegada del uruguayo.

“Es una posibilidad. Y creo que podría darse pronto, ojalá sea pronto”, manifestó en su momento el 'Patrón’ sobre Edinson Cavani, que todavía tiene contrato con el conjunto parisino hasta junio de la presente temporada.