Andrea Pirlo asegura que Fabio Cannavaro será el próximo técnico de Barcelona

Italia es uno de los países que más afectados por el coronavirus, y actualmente cuenta con 100 000 casos de personas contagiadas. El fútbol está suspendido hasta nuevo aviso y todo parece indicar que esta temporada la Serie A no tendrá a un campeón. Hace unos días, Fabio Cannavaro envió un mensaje a su país de cara a la lucha contra esta pandemia.

El otrora defensor de la selección italiana realizó un enlace en vivo a través de Instagram y conversó con el también histórico, Andrea Pirlo. El ‘Arquitecto’ habló sobre su nueva faceta de entrenador, la cual recién inicia; sin embargo, sorprendió al decir que será el siguiente DT de Barcelona.

Pirlo se retiró del fútbol hace más de dos años, y desde entonces estudió y obtuvo su carné de entrenador. Todo parecía indicar que el exmediocampista del Milan iba a iniciar su camino como técnico en el equipo sub-23 de la Juventus, pero no se anunció nada al respecto hasta antes de la pausa por el COVID-19.

En diálogo con Cannavaro, el ‘metrónomo’ bromeó sobre su corta trayectoria como director técnico y su excompañero en la ‘Azzurri’ le consultó acerca de qué clubes lo llamaron. El popular Andrea contestó irónicamente que varias escuadras top de Europa preguntaron por él y que se había decidido por el Barça.

“No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas”, indicó.

Pirlo añadió que le espera un gran camino en este nuevo rol, pero que tiene todo para triunfar tal cual lo hizo como jugador. “Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada”, sostuvo.