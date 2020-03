Rodrigo Pérez alabó a Mario Salas: “Es un tipo muy profesional, le va a ir bien”

De la larga lista de jugadores extranjeros que vistieron la camiseta blanquiazul, solo unos cuantos tienen voz autorizada para hablar del presente y futuro de Alianza Lima. Uno de ellos es el chileno Rodrigo Pérez, quien salió campeón en el 2006 con los íntimos y fue figura indiscutible en esa temporada.

El exfutbolista de Alianza Lima conversó con radio Ovación, donde fue consultado sobre la llegada del entrenador Mario Salas a tienda blanquiazul. El ‘Ratón’ ve con buenos ojos la llegada del ‘Comandante’ debido al fútbol que practica, además aprovechó para hablar sobre la realidad de su país.

“Con Mario Salas fui compañero en Wanderers, es un tipo muy preparado, muy profesional, muy capaz y le va a ir bien porque es un tipo muy decente, de los que se encuentran pocos en el fútbol”, empezó diciendo Rodrigo Pérez.

El ‘Ratón’ habló también sobre el estilo de juego que usa Mario Salas en sus equipos: “Su fútbol es muy vertical, le gustan las transiciones rápidas, pero para eso hay que ver también la disposición de los jugadores. Eso se ha perdido un poco hoy día”.

Rodrigo Pérez aprovechó para referirse sobre la situación que vive Chile con respecto al coronavirus: "Todos estamos afectados por esto, si no hay fútbol hay mucha gente que queda a la deriva. Sabemos que el fútbol no está pasando por un buen momento económico, no es fácil para nadie pero hay que ver cómo salir de esta situación”.