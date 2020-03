Ídolo de Colo Colo: “Mario Salas ponía reglas que los jugadores no cumplían”

Los hinchas de Alianza Lima ya cuentan los días para que Mario Salas asuma las riendas del cuadro blanquiazul. El equipo atraviesa un momento de reestructuración desde la renuncia de Pablo Bengoechea, por lo que en La Victoria esperan que el Comandante llegue a poner orden y enderece el camino tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Uno de los aspectos que más resalta la hinchada ‘grone’ del chileno es su postura respecto a la disciplina —un punto flojo en Alianza este año—, la cual, señalan, es inflexible. Ello es lo que le habría costado, en parte, salir de Colo Colo, según dejó entrever Carlos Caszely, vieja gloria del ‘Cacique’.

“Por lo que me he enterado (Salas) tenía problemas con muchos jugadores. Ponía reglas, pero ellos no las cumplían. En Temuco rebasó el vaso de agua. Hubo problemas de coordinación y cambió mucho de opinión en los partidos de semifinales y final de Copa Chile”, señaló el exdelantero en entrevista con Radio Cooperativa.

En su opinión, el técnico de 52 años no debió ser despedido del elenco albo. “Aunque algunos digan lo contrario, no debieron haber sacado a Mario Salas, porque cualquier técnico que llegara hubiera tenido muchas excusas por si le iba mal", manifestó el también exmundialista con la ‘Roja’.

Por último, expresó su desconfianza en la llegada de Luiz Felipe Scolari al club. “No iba a venir. Dijeron que querían un proceso de cinco años, pero en Colo Colo debes ganar o ganar. Si venía Scolari, iban a romper todo eso, porque él no trabaja con cadetes, él arma equipos grandes”, sentenció Caszely.

Mario Salas llegó a Colo Colo en el 2019, luego de haber salido campeón del fútbol peruano con Sporting Cristal. Su proceso en el equipo chileno fue muy criticado por los hinchas, lo que finalmente desembocó en su salida en febrero de este año. Pocas semanas después, se conoció que llegó a un acuerdo con Alianza Lima para ser el nuevo DT, cargo que asumirá oficialmente una vez terminada la cuarentena en Perú y Chile.