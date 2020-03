Fiel a su estilo, José Luis el ‘Puma’ Carranza se refirió contundentemente al rumor sobre el supuesto hinchaje blanquiazul de Edison Flores y Andy Polo, pues para el exfutbolista no hay duda sobre la preferencia de sus expupilos.

“Son tipos inteligentes. Fueron y seguirán siendo hinchas de la ‘U’. Ellos están muy preocupados con lo que pasa en Universitario”, manifestó el excapitán del elenco merengue al diario El Comercio.

Además, el ‘Puma’ Carranza reveló que mantiene comunicación con Edison Flores y Andy Polo debido a la inquietud que ambos tienen sobre los pendientes en la administración de Universitario, aunque confesó que no son los únicos, ya que hay otros elementos de la selección que tienen el mismo sentimiento.

Puma Carranza aseguró que Flores y Polo son hinchas de la 'U'.

“Todos los días me llaman para preguntarme cómo va el tema administrativo. Para que te des una idea de lo mucho que quieren al club. En verdad acá no hay respeto, hay mucha hipocresía. Lo mismo te puedo decir por Ruidíaz, Trauco y Cáceda, son cremas bien cremas. Pero siempre hay futbolistas que no tienen códigos”, expresó.

Sobre las actitudes de Alexi Gómez en su actual club, Alianza Lima, señaló que la ‘Hiena’ no es agradecido con Universitario que, en su momento, le dio oportunidad.

“Uno debe ser profesional y ya, se acabó todo. Por último, que juegue por el equipo que quiera, pero que no haga cosas que no son y se ve mal. Uno debe ser agradecido en donde le dan trabajo. Habla por hablar y seguro para que no lo vayan a agarrar los hinchas”, enfatizó José Luis Carranza.