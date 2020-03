Fueron cuatro veces las que se pactó un encuentro entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson, y por algún motivo siempre se terminó cancelando. La historia parece repetirse con lo que sería el evento estelar de UFC 249, ya que el campeón ruso podría no estar disponible.

A pesar de las medidas restrictivas aplicadas en todo el mundo, UFC no se detuvo en la idea de hacer este encuentro. Nueva York se desestimó como plaza y Dana White ya tenía entre 4 o 5 locaciones en mente; sin embargo, la mañana del lunes 30 de marzo se conoció una noticia que cayó como un balde de agua fría a la compañía de MMA: el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov no puede salir de Rusia.

PUEDES VER UFC: Valentina Shevchenko defiende a Jon Jones tras ser arrestado

‘El Águila’ confirmó en una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram que se encuentra en Rusia y no puede salir ya que se cerraron las fronteras por el coronavirus. También dijo que UFC le comunicó que están buscando un nuevo oponente para Tony Ferguson porque la pelea original no se podrá dar.

Según el periodista especializado en MMA, Ariel Helwani, a Ferguson se le ofreció pelear contra Justin Gaethje, pero esto aún no ha sido confirmado. También indicó que UFC consideró agendar a Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal para esta cartelera, pero que es improbable.

Sin embargo, Dustin Poirier publicó en sus redes que peleará si lo llaman.

En tanto, esta noticia no resultó de agrado para el retador Tony Ferguson, quien acusó al campeón de no querer pelear con él. “El 18 de abril está muy cerca y Khabib se esconde en Rusia. Restricciones de viaje no evitarán que te derrote, no lo uses como excusa. Se te han ofrecido muchas locaciones, escoge una”, manifestó.