El futbolista peruano Sergio Peña, quien milita actualmente en el FC Emmen de Holanda, reveló detalles de su reacción cuando se enteró que no jugaría los partidos del Mundial Rusia 2018 y el por qué no siguió en las filas del Tondela de Portugal; asimismo, no descartó regresar a Alianza Lima.

“Cada vez que estoy con la Selección quisiera que no termine nunca ese momento y sin duda el día más feliz fue cuando clasificamos al Mundial”, atinó en primera instancia Sergio Peña, en comunicación con la periodista Alexandra Horler vía Instagram.

“¿Si recuerdo mi partido del debut? Claro que sí, fue en la Bombonera. Ese día se me salió el hombro y no quería salir, incluso cada vez que corría trataba de colocarme el hombro”, continuó el volante del Emmen de Holanda.

En alusión a su pase por el Tondela de Portugal, Peña subrayó: “Yo básicamente no seguí en Tondela porque tuve muchos problemas con el entrenador. Pienso que sus complejos hicieron que me haga la vida imposible, ya que me tocaba siempre el tema salarial, algo que a él no le debía interesar”.

“Cuando regresé a Lima para pensar en mi futuro, este entrenador tuvo la osadía de escribirme y decir que me quería en el club y, cuando volví al club, me puso en un partido y luego me sacó. Me fui molesto al vestuario y opté por irme”, manifestó el ex Alianza Lima.

Finalmente, al ser consultado sobre volver a Alianza, el mediocampista nacional comentó: “La verdad que quisiera seguir por muchos años más en el extranjero, pero sí quisiera volver algún día a Alianza, equipo del que soy hincha”.