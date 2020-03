Percy Prado confirma que desea jugar por la selección peruana: “Sería un honor” [VIDEO]

La selección peruana tenía programado, para fines de este mes, disputar las primeras dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022, pero a causa del coronavirus se suspendió todo evento deportivo casi a nivel global. Percy Prado es un jugador nacional que se encuentra en agenda del comando técnico y podría ser una de las sorpresas este 2020.

El futbolista se desempeña como lateral derecho en el Nantes FC de Francia, país al que llegó muy chico junto a su familia, pero sus padres le inculcaron el amor por el Perú. En sus recientes declaraciones a un medio local dio a conocer que le gustaría ponerse la camiseta de la ‘Blanquirroja’.

PUEDES VER Foto de Yordy Reyna con camiseta de Universitario se hace viral luego de poner en duda hinchaje de Flores y Polo

Percy Prado sabe que el entrenador Ricardo Gareca tiene muy en cuenta a los jóvenes, y sobre todo si juegan en el extranjero y en ligas importante como la francesa. En Movistar Deportes, reveló que ha conversado en varias ocasiones con el estratega argentino y eso lo ha motivado a seguir mejorando para jugar por la selección.

“He visto todos los partidos de Perú, me despierto en la madrugada, pero no me pierdo ningún partido de la selección. (...) Quiero estar ahí, jugando en la selección, sería un honor para mí. He hablado directamente con Gareca, eso me emocionó y daré todo de mí para ser convocado”, indicó el compañero de Cristian Benavente.

PUEDES VER Juegos Olímpicos Tokio 2020: nuevas fechas y calendario actualizado

Prado confesó que es hincha de Universitario de Deportes y comparó el clásico peruano con el de Francia: “El ambiente del clásico peruano es increíble, acá hay el PSG vs. Olympique de Marsella, pero allá en Perú es otra cosa. (...) Mi papá es de la 'U', por eso también tengo mi corazoncito ‘crema’”.