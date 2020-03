Sergio Ramos, defensa central del Real Madrid, se encuentra a la espera de la renovación de su contrato con los 'merengues’, equipo del que es parte desde los 19 años.

A esta incertidumbre se suma la cancelación temporal de LaLiga Santander, así como las demás competiciones en Europa.

Por si fuera poco, Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, se encuentra gestando el cuarto bebé del jugador, quien este lunes 30 de marzo celebra su cumpleaños 34 en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus.

Ramos comparte su confinamiento por redes sociales

Ramos no ha dejado que la situación actual lo abrume, ya que durante estos días de confinamiento ha seguido manteniéndose en actividad, compartiendo su día a día a través de sus redes sociales.

De esta manera, el defensa central del Real Madrid ha compartido los juegos que inventa para entretener a sus tres hijos Alejandro (dos años), Marcos (cuatro años) y Sergio (cinco años).

Además, publica constantemente los entrenamientos que realiza para mantenerse en forma desde su hogar, entreteniendo de esta manera a sus más de 37 millones de seguidores en Instagram.

Jugador del Real Madrid felicita a su padre en público

Por otro lado, el último 19 de marzo aprovechó para felicitar a su progenitor de manera pública por la celebración del Día del Padre, dedicándole un emotivo mensaje.

“Siguen siendo días muy complicados y siguen llegando días cargados de sentimiento. Hoy es tu día, papá, como todos esos días en los que me llevaste a entrenamientos y partidos de chico, en los que me arropaste en las decisiones más difíciles, en los que me consolaste en las derrotas", manifestó.

El futbolista, continuó su publicación, añadiendo: "Pero sobre todo, esos días en los que no nos dejaste caer o nos levantaste como familia unida que se quiere. (...) Te miro, como siempre, con amor, respeto y admiración. Felicidades”. A esta publicación, la acompañó con una foto de su padre junto, su hermano René y él.