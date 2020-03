Maxi López criticó a Wanda Nara por exponer a sus hijos al coronavirus en Italia

La rápida propagación del coronavirus en Europa tiene preocupados a los ciudadanos. Sobre todo a los que tienen familiares en Italia, país donde fallecen más de 500 personas al día debido al COVID-19, siendo una de las naciones más afectadas en todo el mundo.

Es así que Maxi López pegó el grito en el cielo contra su exesposa Wanda Nara. La agente de futbolistas tiene la custodia de sus hijos, quienes habrían vuelto a Italia con ella en medio del coronavirus, lo que provocó la ira del jugador del FC Crotone de la Serie B.

“Me gustaría saber con qué criterios se rompe la cuarentena de una pandemia mundial, en la que se pide a todos que no salgan y expongan a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, se mudan y van al epicentro de la infección (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia”, empezó declarando el jugador en sus redes sociales.

Maxi López no se quedó ahí y siguió reclamando a la esposa de Mauro Icardi, indicando que ahora es madre de más hijos y debería velar por la seguridad de ellos.

“Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes conciencia, si no quieres hacerlo por vos hacelo por ellos porque hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, finalizó el jugador.