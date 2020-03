Frank Alvarado: El judoca que patrulla las calles como miembro del ejercito

Es un deportista calificado pero también es capitán del Ejército y lidera una patrulla recorriendo las calles, explicando que se deben cumplir las disposiciones del gobierno como el aislamiento social para luchar contra el coronavirus, que se ha expandido a nivel global y que también afecta al Perú.

PUEDES VER Reynoso sería el principal candidato de la FPF para reemplazar a Solano

Frank Alvarado, judoca -que ahora está en la categoría +100 kilos- que ha ganado medallas para el Perú en Juegos Bolivarianos, ODESUR y campeonatos internacionales, siempre tiene puesta la camiseta del país, solo que ahora desde un rol diferente al deporte.

“Me siento como en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Que el Perú depende de nuestras manos y sentimientos y que tenemos que salir a darlo todo por el Perú. De este problema salimos todos juntos, no hay otra”, indica Alvarado que encontró el equilibrio entre el deporte y el ejército. “Practico judo desde los 11 años y ser deportista me ayudó mucho para ingresar a la Escuela de Oficiales del Ejército. He aprendido con disciplina llevar la carrera deportiva y militar”.

PUEDES VER Videna de selección de Ecuador a disposición para combatir la pandemia

Ahora le toca estar al frente de un grupo importante que busca mantener el orden en las calles. “Lidero una patrulla de 48 hombres. Todos comprometidos. Y nuestra misión es mantener informada a la gente y que tomen las medidas preventivas. Nos han formado para este momento y la patrulla sale muy predispuesta. Es una labor peligrosa”, cuenta Alvarado que es parte del Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte.

“He trabajado en paralelo, en el judo somos un equipo, somos una familia, en el ejército es servir también a tu país. Es emocionante traer una medalla para el Perú y también es satisfactorio cumplir como militar en las calles cuando el país te necesita”, cuenta sobre la diferencia entre el tatami y estar en este estado de emergencia.

PUEDES VER FPF publica emotivo video para mantenernos unidos durante esta cuarentena

Igual Frank, a pesar de que todas las competencias están detenidas, se viene preparando para lo que viene en un futuro. No quiere frenar sus sueños. “Entreno en el cuartel. Tengo todos los implementos deportivos y practico, pero extraño la competencia. Luego de los Juegos Panamericanos tuve una para de seis meses por un problema de ligamento cruzado, pero ya me había recuperado y estaba entrenando”.