Varias personas han sido detenidas en los últimos días por no obedecer la indicación de las autoridades de permanecer en casa durante la cuarentena por coronavirus. Además de Lima, ciudades del norte peruano como Piura y Trujillo son las que registran mayor número de infractores, situación que lamentó Christian Cueva, futbolista de la selección peruana.

‘Aladino’, quien actualmente se encuentra en México luego de haber firmado por Pachuca, dejó un mensaje para persuadir a la ciudadanía a que se tomen con más seriedad el estado de emergencia que se vive en el país.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo primero, mucha fe en Dios”, empezó declarando Cueva en una entrevista con el programa Día D.

“Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. ¡Imagínate!”, expresó el volante. Cabe señalar que en México recién el domingo 29 se decretó el confinamiento para evitar contagios de COVID-19.

‘Cuevita’ añadió que otra de las medidas que toma para cuidar su salud es monitorear constantemente su estado con el médico de su equipo.

“El doctor del club todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información de las dietas y eso. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”, indicó.

Por último, señaló que su esposa es la más precavida en cuanto a los cuidados necesarios para no contraer la enfermedad. “Ella siempre fue así y ahora más. Es muy posible que pare la entrevista y me bañe en gel. Un poco más y me baña en detergente y lejía", mencionó entre risas.