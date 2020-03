Pablo Bengoechea estuvo al mando de Alianza Lima durante cuatro temporadas, sin embargo, renunció al club ‘blanquiazul’ tras un mal arranque del Torneo Apertura y la Copa Libertadores debido a que los jugadores no escuchaban su mensaje.

Pese a su salida abrupta como entrenador, el hincha de Alianza Lima guarda los mejores recuerdos de él y le agradecen por haber conseguido el campeonato del 2017 tras una larga sequía de 10 años. Así mismo, en 2018 y 2019 llegaron a instancias finales. Sin duda alguna, se dio íntegro al club de La Victoria.

Precisamente, gracias al título del 2017 el estratega uruguayo es bien visto por la gente de Alianza Lima, sin embargo, también se ganó detractores por su forma de jugar, además de diversos reclamos que se dieron para desprestigiar lo logrado.

Uno de sus críticos es José el ‘Puma’ Carranza, ídolo y exjugador de Universitario de Deportes, quien se refirió recientemente sobre Pablo Bengoechea.

“La corrupción está en todos lados. Es horrible que ganen en mesa. Le dan un mal ejemplo a los niños. Ojo que hizo bien las cosas, porque fue campeón y fue subcampeón, tendrá su mérito”, expresó el ‘Puma’ en una entrevista para un medio local.

Por otro lado, dio a entender que Pablo Bengoechea habría tenido un vínculo con la Federación Peruana de Fútbol. “Igual no me gusta hablar de alguien que ya no está en el país. En el título del 2017, su mejor jugador estaba en la Federación y la Asociación”, finalizó.