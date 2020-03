Leao Butrón es el máximo referente de Alianza Lima en la actualidad, por lo que sus palabras tienen más peso que las de cualquier otro jugador. El portero aliancista reveló en una reciente entrevista para RPP cómo es su relación con dos de los refuerzos del equipo para este año: Alexi Gómez y Jean Deza.

Sobre la ‘Hiena’, destacó su personalidad enérgica y risueña. “Sí, la verdad que es hiperactivo. Todo es broma. Él es así. Ahora espero que esté aguantando por el tema del doble turno, lo veo un poco más tranquilo", señaló.

También resaltó que la forma de ser del lateral dista mucho de la imagen que le suele atribuir la opinión pública. "Es un muy buen tipo, la verdad me ha sorprendido. La gente piensa algo de lo que dicen los medios de comunicación, pero la verdad me he quedado muy contento por haber conocido a Alexi”, manifestó el arquero.

Respecto a Jean Deza, opinó que si bien no está de acuerdo con su manera de actuar, cree que ello puede deberse al constante acoso del público y a sus experiencias del pasado. “Mucha gente, quizá con algo de razón, ya se le va encima. No quiero justificar sus errores, pero posiblemente sea una forma de desahogar la vida dura que ha tenido”, indicó.

La permanencia del ‘Ratón’ en La Victoria, precisó, es un tema que queda a cuenta únicamente de la directiva. “Sé que está haciendo los trabajos que envía el club porque todavía pertenece a Alianza, pero su continuidad no depende de nosotros. Llegó un momento donde nos rebasó el tema y teníamos que acatar lo que dijer el club. Ya en el tiempo se tomará la decisión”, finalizó.

El plantel de Alianza Lima se encuentra entrenando desde casa para no perder la forma física. Una vez superada la cuarentena por coronavirus, se espera que Mario Salas arribe a Lima para ponerse al mando del equipo, tras la renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica.