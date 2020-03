WWE: Solo Vince McMahon quiso seguir adelante con Wrestlemania 36

A esta fecha, Wrestlemania 36 ya se encuentra grabado en su totalidad y en WWE guardarán la reserva necesaria para que ningún resultado se filtre al público hasta el sábado 4 y domingo 5 de abril, fechas en que se emitirá, por primera vez, el máximo evento de lucha libre en el mundo en dos días y a puertas cerradas.

La decisión de que ‘La Vitrina de los Inmortales’ se realice de esa forma atrajo comentarios de todo tipo. Fanáticos y exluchadores se pronunciaron y, en su mayoría, opinaron en contra de la medida. Por ejemplo, el miembro del Salón de la Fama y esporádico comentarista de WWE, Booker T, dijo claramente que “Wrestlemania debió ser postergado”.

Sin embargo, Wrestlemania siguió para adelante. Según Mike Johnson, en la última edición del programa especializado en lucha libre PWInsider Elite Audio, la idea de realizar el evento a puertas cerradas no recibió el respaldo de nadie dentro de la compañía, el único empecinado era Vince McMahon, el presidente de WWE.

“Puedo confirmar después de hablar con muchas personas de la compañía; luchadores, gente de producción tras bambalinas, de todo, que sólo una persona creía que debían seguir adelante con WrestleMania y que por eso siguieron adelante. Y esa persona es Vince”, asegura Johnson.

No se revelaron las razones por las que McMahon optó por llevar a cabo el evento de esta manera, no obstante, si se conocen los antecedentes en sus negocios, no hay que cavilar mucho para especular que el motivo fue monetario. Lo que sí es confirmado es que este 4 y 5 de abril veremos un Wrestlemania como nunca antes se ha visto, para bien o para mal.