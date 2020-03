Crouch y el día que conoció a Ronaldo: “Estaba rodeado de cerveza”

Peter Crouch es una leyenda del fútbol inglés, sin embargo, no todos lo conocen, incluso en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Ronaldo no lo reconoció cuando el exdelantero del Liverpool le pidió una foto.

Crouch, ahora retirado del fútbol y trabajando en el portal de noticias Dailymail, revela distintas historias que vivió cuando salía a marcar goles en la cancha, aunque también cuenta anécdotas inesperadas.

El delantero inglés dio a conocer el día en que vio por primera vez a Ronaldo Nazario. "Lo conocí una vez, en realidad. Estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa. Estaba ocupado, rodeado de botellas de cerveza y tenía un cenicero balanceando sobre su estómago”.

“Cada vez que terminaba su bebida, la supermodelo que estaba con él le traía otra. La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena para rechazarla, así que me acerqué. Esperaba que dijera: ‘¡Oh, eres Crouch!’ pero no tenía idea de quién era yo. Tomamos la foto y me fui sin que él supiera que yo también era futbolista”, comentó al respecto.

Esta historia nació porque un seguidor le preguntó: "Si pudieras jugar al frente con cualquier delantero, ambos en su mejor momento, ¿quién sería?”

“Dennis Bergkamp fue especial y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección sin dudas sería Ronaldo, el original”, compartió Peter Crouch, a lo que agregó: “No estoy seguro de que nuestros estilos se hayan igualado, pero 90 minutos con él habrían hecho mi vida”.