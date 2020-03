El Real Madrid compartió este domingo en su cuenta de Twitter un video del capitán Sergio Ramos de hace un año, en el que recordaba su inolvidable gol en la final contra Atlético de Madrid en la Champions League 2014. El defensa madridista anotó el gol que encaminó a la décima ‘orejona’ del club blanco después de 12 años.

Ramos apareció en los descuentos para anotar de cabeza el 1-1 parcial y forzar el tiempo suplementario donde ganaron el partido por 4-1, con doblete del portugués Cristiano Ronaldo y otro tanto del brasileño Marcelo. Después de disfrutar la obtención del título, Ramos le contó a su madre que luego de ese gol, podía “morirse tranquilo”.

“Han pasado cinco años, pero parece que fue ayer. A pesar de que el fútbol pasa muy rápido, uno no deja de emocionarse. Cambió la historia de nuestro club porque hacía muchísimo tiempo que no se ganaba la Champions, además cuando prácticamente estaba todo perdido. Después de ese momento le dije a mi madre que me podía morir tranquilo pasase lo que pasase. Y sí, creo que es mi mejor gol, el gol de mi carrera, por todo lo que representa no solo para mí, personalmente, sino para el mundo del fútbol y para nuestro club", dijo Ramos.

"Soy una persona muy optimista, que hasta el último segundo que exista esa posibilidad siempre piensa que es posible. Soñaba con ese balón perfecto, que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro. Dicho y hecho: un gran balón de mi hermano Modric, que lo hace volar y fue donde tenía que ir. No rematé con la cabeza, rematé con el alma", concluyó.

Dato: Sergio Ramos ha ganado cuatro Champions League con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018.