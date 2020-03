El delantero del Real Madrid Karim Benzema realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, en el que habló con su ídolo Ronaldo Nazário y soltó una dura crítica contra Olivier Giroud, delantero del Chelsea.

Aprovechando la cuarentena por la propagación del coronavirus en el mundo, Karim Benzema decidió pasar un buen rato en la red social compartiendo con sus seguidores y su máximo referente.

El ariete francés estuvo dialogando en el directo con su ídolo de siempre Ronaldo Nazário y lo elogió delante de todos sus simpatizantes.

“Justo les estaba diciendo a mis fans que me encantó el fútbol cuando te vi en televisión. Para mí eres el mejor de todos. Me preguntaron también por ‘Zizou’, pero yo les dije que tú eres el más grande. Intento hacer cosas que hacías, pero es muy difícil”, reveló el popular ‘gato’.

El campeón del mundo en el 2002 con la selección de Brasil no dudó en replicar al francés y lo hizo con bastante humor. “Aún te quedan muchas cosas por hacer. Sólo no me gusta cuando le marcas al Valladolid”, explicó ‘El Fenómeno’, quien actualmente preside en el Real Valladolid de la Liga Santander.

Sin embargo, Benzema dejó una frase en el en vivo que rápidamente se volvió viral. El '9′ del Real Madrid fue comparado con su compatriota Olivier Giroud y respondió de una forma inaudita.

“¿Las comparaciones con Giroud? No debes confundir la Fórmula 1 con el karting. Yo soy un Fórmula 1”, enfatizó el delantero ‘blanco’.