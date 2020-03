Rafa Márquez asegura que Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de la historia

Rafael Márquez y Hugo Sánchez son considerados como dos de los mejores futbolistas en la historia de México. Rafa triunfo en el Barcelona y es recordado por los seguidores blaugranas por su liderazgo en la defensa junto a Carles Puyol. Mientras que el delantero nunca se cansó de romper redes vistiendo la camiseta del Real Madrid, por lo que se ganó el cariño de una afición muy exigente.

Pese a que no le gustan las comparaciones, Rafa Márquez admitió durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que ‘Hugol’ es el mejor jugador que ha dado México en toda la historia.

“No me gustan las comparaciones porque tiene mucho mérito toda la gente que quiere poner el nombre de México en alto. Hugo lo hizo espectacular, ganó cinco pichichis, estuvo mucho tiempo en el Real Madrid y por eso para mí es el mejor de la historia”, afirmó el excapitán de la selección mexicana en el Instagram Live junto a Arturo Elías Ayub.

Durante su etapa como jugador, el cinco veces mundialista con México estuvo durante muchos años en el fútbol europeo, por eso, tuvo la oportunidad de compartir experiencias con grandes estrellas del deporte rey.

Sin embargo, el exdefensor azteca considera al argentino Lionel Messi como el mejor del mundo. “Me tocó estar con Ronaldinho, jugar contra Ronaldo, contra Cristiano y estar con Messi. Para mí, Messi es el mejor del mundo”, agregó.

Partido contra Holanda en Brasil 2014 y uso del VAR

Para cualquier aficionado mexicano, la jugada donde el holandés Arjen Robben cae dentro del área en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 y el árbitro cobra penalti en contra de los aztecas es un recuerdo muy amargo por la polémica que generó.

Cabe recordar que el futbolista que cometió la falta fue precisamente Rafa Márquez, quien considera que no fue penal y que con ayuda del VAR no lo hubiesen cobrado.

“Yo creo que no fue penal, obviamente quizás hubo algún toque, si hubiera existido el VAR, no lo hubieran pitado. Son sensaciones tristes de volver a recordar porque teníamos una gran oportunidad, pero el fútbol es de tomar decisiones en milésimas de segundo, a veces aciertas y a veces no, pero es como el ser humano aprende.” finalizó.