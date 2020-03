Presidente de la Juventus desliza que no estaría a favor de campeonar en mesa

Juventus marcha líder de Serie A con un punto de ventaja sobre la Lazio. El campeonato italiano está paralizado y ya se piensa en posibles soluciones para que se termine; sin embargo, la opción de elegir un campeón en mesa, no estaría en consideración.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dejó entrever que la posibilidad de salir campeón en mesa no le convence, pues le dio like a un tuit que señalaba: "Sería maravilloso si nos otorgan el título de liga en función de la clasificación actual. Y sería aún más maravilloso si dijéramos: no, gracias”.

Agnelli ha reiterado en varias oportunidades que los torneos más importantes se deciden en la cancha, en este caso la Serie A, a la cual le da prioridad por sobre la Champions League o la Europa League.

Juventus lleva ocho temporadas consecutivas ganando la Serie A de manera indiscutible, por lo que un título más o un título menos no afectaría en el conjunto turinés.

La institución sigue demostrando la clase de club qué es tras anunciar que se llegó a un acuerdo con los futbolistas y el entrenador para reducir sus salarios tras la suspensión de la Serie A por el coronavirus.

La Juventus informó que los componentes de la primera plantilla reducirán su salario desde marzo a junio, cuando estaba previsto inicialmente el fin de la competición, precisando que si el torneo se prolonga más tiempo, los jugadores serían pagados por esos meses extra.