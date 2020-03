Cuando Diego Maradona jugaba en el Napoli de Italia ya era considerado el mejor del mundo. Era el futbolista más asediado por la prensa de ese país, quienes aseguraban que era mejor que Pelé. Sin embargo, el astro argentino tenía muy claro en su mente quién era el mejor futbolista del planeta.

En una de las tantas ruedas de prensa previas a un entrenamiento, Diego fue consultado sobre la duda recurrente hasta hoy: “¿Es Maradona mejor que Pelé?”. A lo que el ’10′ contestó: “¿Los escuchas? Estos tifosi son divinos, pero lo que no saben es que hubo otro jugador tan o más grande que Pelé y que yo. Es Jorge González, alias ‘El Mágico’, y todavía juega en el Cádiz, un fenómeno”, aseguró.

Maradona se refería al mejor jugador de la historia de El Salvador, aquel mago del balón que tuvo todo para triunfar pero que simplemente no quiso. Prefería la noche antes que los campos de fútbol y, aún así, se las arregló para que el ’10 diga cosas como: “Yo vengo del planeta tierra, él viene de otra galaxia”.

‘Mágico’, con 62 años de edad y en su humilde hogar, se animó a devolver algo de la magia que pensábamos ya se había extinguido. El jugador que llevó de la mano a su país al Mundial de 1982 cumplió el ’10 toques challenge', pero llevándolo a otro nivel.

El rollo de papel higiénico, que se ha convertido en juguete favorito de los futbolistas famosos en épocas de cuarentena, se paseó por los pies de ‘Mágico’ como si tuviera un imán en los pies. Incluso, se animó a meter un taco. La calidad se mantiene intacta.

Hoy, Jorge González dirige una serie de escuelas de fútbol en El Salvador y está alejado de las cámaras, la fama y la estridencia que suele acompañar a los jugadores de hoy. ‘Mágico’ vive a su manera, como siempre lo hizo, solo basta leer una de sus más recordadas declaraciones.

“No se confundan, yo no soy un santo. Me gustan la noche, las mujeres y la bebida, esto no me lo quita ni mi madre, admito que soy un irresponsable y un mal profesional, pero nunca traiciono lo que tengo claro en mi cabeza, o sea que jamás podré considerar al fútbol como un trabajo. Yo juego para divertirme”.