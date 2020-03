Paseó su fútbol en Juventus, Inter de Milán, Galatasaray y Flamengo, ahora lo hace en Palmeiras. Defendió la camiseta de la ‘Verdeamalera’ cada vez que pudo, sin embargo, siempre estuvo enamorado de un club de Argentina: Boca Juniors.

En más de una oportunidad el mediocampista brasileño Felipe Melo ha declarado ser hincha del club ‘Xeneize’ y que le gustaría jugar alguna vez en La Bombonera. Es por ese sentimiento que no elegiría a River Plate, ni por toda la plata del mundo.

“No jugaría nunca en River Plate, no soy gallina. Esto es por pasión, no solo por la plata”, aclaró Felipe Melo en declaraciones para TyC Sports. “Si me llama cualquier club de Sao Paulo, tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River”.

El fútbol brasileño se encuentra de ‘para’, como las demás ligas europeas y sudamericanas, debido al coronavirus. Ante esta inactividad, Felipe Melo se encuentra entrenando en su casa para mantenerse en forma y contar cómo surgió su cariño por Boca Juniors.

“Esto viene desde chico. Hace un tiempo hablé de esto y en Brasil recibí críticas. Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras”, aclaró.

Felipe Melo, de 36 años, tiene contrato con Palmeiras, no obstante, dejó en claro que tiene algo pendiente que cumplir, por si lo llama Juan Román Riquelme. "No me llamó y no creo que me llame. Tengo que pensar en ganar la Libertadores con Palmeiras. Es un sueño”, finalizó.