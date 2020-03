El excapitán del Barcelona y actual actual técnico del Al-Sadd catarí, Xavi Hernández, contó que su sueño es entrenar al club azulgrana. Sin embargo, el campeón del mundo con el seleccionado español en Sudáfrica 2010 dejó en claro que desea liderar un proyecto “que empezara de cero” y en el que tuviera libertad para tomar decisiones.

“Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, dijo Xavi a La Vanguardia, quien reveló que le ofrecieron para dirigir al club tras la salida de Ernesto Valverde.

Puyol y Neymar, dos piezas claves en el proyecto

Xavi enfatizó que su comando técnico estaría conformado por “personas de su confianza” y soltó los nombres de Carles Puyol, exdefensa y capitán del Barcelona, así como Jordi Cruyff, actual entrenador de la selección de Ecuador. Además, elogió a Messi, Jordi Alba, Ter Stegen, entre otros, y afirmó que contrataría a Neymar, Jadon Sancho o Serge Gnabry.

"No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff, es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí”, comentó.

“Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular-; el Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...”, concluyó.